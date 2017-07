Per favore chiedo risposte serie di chi se ne intende -in quanto non capisco più nulla!

Mi sono rivolta al mediatore creditizio di una nota agenzia Milanese, per un mutuo 100%-

Dopo avermi promesso mari e monti per quanto riguardava le tempistiche (tutte false) siamo arrivati ormai al momento della perizia con una delle banche alle quali Ci siamo rivolti tramite lui.. giorno della perizia ha chiesto a noi e nostro agente immobiliare che (si è rifiutato) di dichiarare al perito prezzo della casa "fasullo " di 100mila- e non 60 mila come in realtà risulta sul compromesso - spiegando che è solo così che ci concedono mutuo del 100% .. sarebbe classico 80% sul valore della perizia.. innanzitutto è legale una cosa così? Ovviamente agente immobiliare si è rifiutato di farlo e ha dichiarato prezzo al perito di 60mila, ha detto al perito.che noi chiediamo 100% quindi (perito senza voglia di lavorare) ha rimandato perizia io giorno dopo di 61mila.. facendoci quindi perdere la prima banca .. la quale ci ha concesso 80% di questa perizia e quindi inferiore a l prezzo della casa che paghiamo..

Ci rimane una sola banca, la Unicredit

Che a quanto pare la pratica è passata seconda mediatore al deliberante- la perizia con Unicredit a parere vostro sarà uguale a questa qua.. specifico che la casa è quasi nuova- a Milano città possibile valga 60mila- non capisco come hanno potuto valutarla cosi poco sapendo che piano sotto hanno venduto lo stesso appartamento a pass100mila. . Non la vogliamo perdere.. cosa dobbiamo fare a vostro parere? Continuare con questo mediatore e sperare che Unicredit la valuta di più? Rivolgersi da soli ad una qualsiasi filiale Unicredit spiegando casino in cui ci ha messo mediatore? O disdire tutto con lui procedendo da soli con le banche diverse?

Per favore risposte serie.. grazie

Clicca per allargare...