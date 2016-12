Ciao Raniero e tanti auguri di buone feste. Se lo trovassi io in posta,dico la verità ,personale eh, lo ignorerei perché sa proprio di spam anche se corretto in italiano e lo cancellerei senza aprirlo.

Scriverei così...



Buongiorno sono Nome e cognome.

Per ragioni lavorative cerco un ..... con tali caratteristiche.... in zona ,preferibilmente, .....,importo max canone mensile Euro ....

Contratto (annuale ,3+2, ...specifica tu).

Svolgo l'attività di..... (oppure sono una partita IVA con regolari introiti dimostrabili) e ho 34 anni.

Qualora necessiti ho la possibilità di un garante che svolge attività di lavoro a tempo indeterminato.

Attendo vostre notizie.

Recapito telefonico ...

Cordialmente

N.C.

Clicca per allargare...