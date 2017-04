Buongiorno,



Sono proprietaria di un casale in corso di restauro e quindi non ancora completato, è attualmente classificato come F/2, vorrei sapere se, nel caso volessi venderlo, al completamento dei lavori, basta ri-accatastarlo prima dell'atto perché l'acquirente possa usufruire dei benefici del "prezzo-valore", oppure, come mi è stato detto, devono passare almeno 5 anni dal nuovo accatastamento?



Grazie!

