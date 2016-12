Buonasera a tutti, ringrazio questo meraviglioso sito per le innumerevoli informazioni utili alla comprensione.

Vorrei sottoporre all'attenzione dei più esperti per cercare di darmi una mano ove possibile:

Nello specifico sto acquistando una proprietà cosi composta: una casa di 100 metri classificata A3 e un terreno ulivetato di 50.000 metri quadrati.

La richiesta è 150.000 euro e la perizia incaricata dalla banca ha valutato il tutto 213000 euro. La rata reddito è ok e ho il ranking 1. La banca mi ha sempre detto che non c'erano problemi per ottenere l'80% del prezzo di acquisto, per cui ha inviato il tutto all'organo deliberante, il quale dopo aver visionato la perizia ha detto alla mia consulente che forse poteva esserci qualche problema poiché dalle foto esterne la casa sembrava da restaurare! Ma io a questo punto vi chiedo se è normale questo atteggiamento! La banca puo' entrare nel merito della perizia giurata da un perito? E' ovvio che se la casa fosse stata in perfette condizioni il proprietario non la darebbe a quel prezzo ma molto di più.. attualmente ancora non ho ricevuto nulla di ufficiale ma mi è sembrato di capire questo.. scusate lo sfogo ma sono davvero amareggiato...

