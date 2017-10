Concordo con PyerSilvio.

Visto che hai il contratto che presto scadrà e il tuo inqulino sta pagando gli affitti non mi pare il caso di iniziare uno scontro proprio ora.



Inoltre, i rapporti tra il tuo inquilino (la ditta) e i suoi operai non deve riguardarti affatto.

Immagino avrai già contattato più volte il tuo inquilino per sollecitarlo e richiedere il pagamento delle forniture visto che è lui ad essere inadempiente.



Se hai un deposito cauzionale, alla fine della locazione potresti trattenere da tale deposito le somme non pagate per fornitura energia elettrica, acqua e TARI.

Immagino che sul contratto sia specificato che i consumi relativi alle utenze a te intestate sarebbero state rimborsate dal conduttore, vero?



Un'altra possibilità, sarebbe quella di volturare le utenze a nome del tuo inquilino.

Credo che anche dalle tue parti si possa fare anche telefonicamente, avendo a disposizione codice utente e/o intestatario attuale, la lettura del contatore dell'energia elettrica e dell'acqua, e i dati del nuovo utente (il tuo inquilino) che trovi sul contratto di locazione.



Per evitare inasprimenti della situazione, informa bonariamente il tuo inquilino che eseguirai le volture a suo nome.



In questo modo, eviterai d'essere tacciata di "interruzione di servizi" e dal momento della voltura in poi, sarà l'inquilino a vedersela direttamente con il fornitore.

Per l'arretrato potresti fare come scritto sopra.

