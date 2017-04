Buonasera,

vorrei comprare un appartamento.. all'interno c'è un inquilino..il proprietario dice che a febbraio non gli ha rinnovato il contratto, pertanto massimo a settembre dovrebbe andarsene.

nel preliminare di vendita preparato dal proprietario c'è scritto che l'immobile non è locato.

come ulteriori clausole c'è scritto che l'immobile mi verrà consegnato libero entro 3 mesi dall'approvazione del mutuo..la domanda è : è "legittimo" e privo di rischi, firmare un preliminare del genere, con scritto che non è locato, quando in realtà lo è? ( il proprietario dice che è così perchè non gli ha rinnovato il contratto)

grazie

Clicca per allargare...