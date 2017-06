Ho richiesto la regolarità contributiva in vista di un rogito previsto tra pochi giorni, ma l'amministratore non la rilascia se non gli fornisco i dati dell'acquirente.

Siccome, per me, finché non si compra non si diventa acquirenti, non sono dell'idea di fornire dati sensibili di un cliente che potrebbe anche non acquistare, saimo in stallo.

L'amministratore afferma che questa è la loro prassi e non cede.

Come posso farli ragionare, visto che il rogito è martedì prossimo e rischia di saltare per questo ?

