...Comunque la telefonata "farlocca" dei privati, che chiamano per informarsi su case che stanno per essere vendute, e' frequentissima tra i proponenti.



Il brutto, e' quando la telefonata "puzzolente", la ricevi su una casa che non tratti in esclusiva.



Prodotti che da mesi non si filava nessuno all'improvviso sortiscono uno strano interesse.



La telefonata farlocca si riconosce.

