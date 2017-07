Ciao a tutti e grazie a chi rispondera'. Ho i seguenti dubbi e non mi e' chiaro come meglio procedere.Sono la parte venditrice. Ho accettato una proposta di acquisto che ho scoperto non essere mai stata registrata. Non ho mai ricevuto/incassato l assegno che e' sempre rimasto presso l'agenzia. Non si e' fatto conpromesso e si andrebbe direttamente a rogito. Per motivi vari non sono piu' sicura di voler vendere il mio appartamento alla controparte. Se rinuncio rischio di dover pagare io e se si quanto? Ho altre domande ma le faccio successivamente.

Clicca per allargare...