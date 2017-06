Salve,

1) per l'adozione di delibere che riguardano lavori di ristrutturazione terrazzo condominiale, il proprietario di diversi locali e negozi, rappresenta UN solo intervenuto o la somma delle sue proprietà ?

2) qual è la differenza tra intervenuti, presenti e partecipanti per la maggioranza in assemblea

grazie a tutti

Clicca per allargare...