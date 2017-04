Salve a tutti. Ho avuto una richiesta da parte di una Società per la realizzazione di un campo da golf e per questo la ricerca di un terreno di circa 100 ettari. Credo che queste siano operazioni abbastanza complesse e sicuramente collaborerò con altri Colleghi, ma di grande soddisfazione se realizzabili... Non capita tutti i giorni di ricevere richieste così importanti e mi piacerebbe capire se fra voi c'è qualcuno che ha trattato vendite così grandi e come ha gestito con eventuali colleghi dal momento che l'operazione, suppongo e prevedo, sarà abbastanza lunga nel tempo.

Mi piace partire col piede giusto e non vorrei farmi trovare impreparata ma... che percentuale viene considerata per l'acquisto di un terreno così vasto?

