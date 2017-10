Non solo non c'è una norma che disciplina 'sta cosa, ma non c'è proprio una legge che ne preveda l'obbligo. Si tratta in realtà di un accordo (di cartello) stretto tra alcuni ufficio di notariato e associazioni professionali (geometri e ingegneri; gli architetti non hanno aderito). Una roba scandalosa che può succedere solo in Italia.

Da settembre è stata applicata anche qui da noi nel bolognese: ho fatto una segnalazione all'Antitrust, ma almeno finora nessun segnale. Oltretutto non c'è in tutte le Regioni, in alcune sì, come l'Em. Rom. e Toscana, in altre no.



Comunque, come già detto da Umberto G. qui da noi la prassi prevede che a pagare sia il venditore; salvo che, per come la vedo io, il medesimo può rifiutarsi di farla in quanto nessuna legge dello Stato ne inpone l'obbligo (e fino a prova contraria associazioni e Ordini professionali non fanno leggi, in Italia)

