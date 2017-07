Ciao a tutti,



tra poco ultimerò l'acquisto della mia casa firmando il rogito.

Al momento della proposta i proprietari ci avevano fatto presente che - per consegnarci l'immobile - avrebbero dovuto trovarne un altro.

Quindi abbiamo fissato una penale da pagare per ogni mese di ritardata consegna dal rogito.

Ora: i proprietari hanno trovato la casa e rogiteranno il mio stesso giorno.

Però mi hanno riferito che il figlio resterà in casa perché ha deciso di prendere in affitto un appartamento e che fin quando non lo trova non andrà via.



La mia domanda è: io ho stipulato la scrittura privata con la coppia di coniugi. Gli accordi erano di poter restare fino a che non avessero trovato casa, acquistata e liberato quella attuale.

Il contratto comprende anche il figlio poiché è nel loro stato di famiglia oppure posso avvalermi di questo dettaglio per avere la casa in tempo?



Grazie a chi mi aiuterà!

