Gentilissimi,



Sto aiutando una famiglia italiana a risolvere un caso per poter comprare casa e lasciarla poi ai tre giovani figli studenti.



Coniuge Separato A:

Giovane Pensionato INPS con ottima pensione sulla quale pende pignoramento di 1/5 da parte di una banca in seguito alla vendita della casa di famiglia ipotecata;



Coniuge Separato B:

Giovane Ex coniuge con contratto indeterminato sulla quale pende pignoramento di 1/5 da parte di una banca in seguito alla vendita della casa di famiglia ipotecata;



Compagno di Coniuge Separato B: Contratto Indeterminato e convivente con Coniuge Separato B



Punti a favore:

Coniugi Separati A e B e il nuovo Compagno sono daccordo a finanziare un immobile in comune.

In caso di mancanza del Coniuge Separato A il Coniuge Separato B porterebbe avanti il progetto con la pensione di reversibilità e lo stipendio.



Problema:

Il problema di fondo è che i due Coniugi Separati A e B hanno un pignoramento in corso e vorrebbero comprare un immobile e per il momento le banche contattate non vogliono emettere credito e chiaramente un mutuo su Compagno di Coniuge Separato B non è sicuro.



Problema 2:

Essendoci altri creditori in coda al pignoramento, potrebbero questi aggredire il nuovo immobile acquistato?



Quale consiglio dareste voi a questa famiglia?



Grazie a tutti!

