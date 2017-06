buongiorno a tutti.

Dopo sei mesi di ricerca, trattative con la banca per il mutuo e proposte d'acquisto andare male ho finalmente trovato la casa che era perfetta e la proposta d'acquisto è stata accettata. Banca è pronta a darci il mutuo al 100%, però manda il perito che ci tronca tutto. Limmobile è stato valutato 15.000 euro in meno. Perito a dir poco è stato nervoso con noi quando ci ha chiamato e maleducato quando era andato a fare la perizia. Da come ha deferito l'agente immobiliare che ha solo scattato le foto senza fare nessuna domanda ed è andato via. La banca stessa ha definito il perito come un vero "******o", ma ormai è fatta. Io invece non ho l'anima in pace e non mi fido del parere di questo perito. Ho chiesto la controperizia per assicurarmi che la casa è stata valutata adeguatamente, ma la mia richiesta è stata rifiutata perché la seconda perizia di solito non viene ne anche considerata. Io non ho visto ne documenti della perizia, ne sto perito, ma chiedo ho possibilità di influenzare sulla perizia e capire se la perizia è stata fatta bene?! O non c'è nulla da fare e devo perdere limmobile che mi piaceva tanto x colpa di perito? Ora siamo al punto da capo e dobbiamo trovare l'altro immobile, ma la mia paura è che sarà di nuovo sottovalutato dal ennesimo perito. E tra altro di nuovo devo perdere soldi del uscita di perito. Come mi posso comportare in questa situazione?! Grazie.

