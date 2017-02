Potete fare tutto anche qualche giorno dopo al 1° febbraio. Avete 20 giorni di tempo per chiudere il contratto, ma direi che in questo caso non serve fare nulla perchè scadrà normalmente al 31.01.2017 per finita locazione.

Quindi dovete solo stipulare il nuovo contratto e registrarlo (entro 30 giorni).

Non è necessario che il conduttore ti consegni le chiavi, così come non è necessario che tu gli restituisca il precedente deposito cauzionale e lui ti versi il nuovo (a meno che non si stia parlando di una somma ingente). E' sufficiente che nel chiudere il vecchio contratto firmiate una dichiarazione liberatoria nella quale dite che il deposito cauzionale e relativi interessi sono stati restituiti e pagati. Poi nel nuovo contratto specificate che il deposito cauzionale è stato versato. Ripeto se sono somme di piccola entità potete fare figurare che siano passate di mano in contanti. Diversamente meglio emettere assegno di restituzione con tanto di interessi e rivere assegno per il nuovo deposito.

