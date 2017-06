Buonasera,

chiedo a voi esperti in materia un consiglio per poter prendere una decisione molto importante sulla casa da comprare.

io e mio marito abbiamo visto due immobili presso la stessa agenzia immobiliare, entrambe le case ci piacevano ma abbiamo deciso per una delle due un pochino piu' grande.

Ho chiamato l'agenzia per prendere un appuntamento per fare la proposta di acquisto e mi comunicano che lo stesso giorno ne hanno ricevute tre per lo stesso immobile, quindi mi dirottano la scelta sulla seconda casa che avevamo scartato, e già la cosa mi suonava di strano ma scelgo la seconda perchè comunque mi piaceva!

Ci penso un paio di giorni e fatalità mi chiamano dicendomi che era andata una coppia a fare la proposta per questo secondo immobile il giorno prima e di precipitarmi in agenzia per fare una proposta anche noi.

Vado il giorno dopo e mi comunicano che la mattina avevano chiamato per prendere appuntamento dopo di me,per fare un'altra proposta ancora ( la cose mi è risultata un po' buffa sinceramente) comunque ho fatto la seconda proposta sullo stesso immobile, dopo di me hanno fatta la terza, tutte e tre vincolate ad approvazione del mutuo, una da 130, la mia 135 la terza 140.

Dopo un paio di giorni mi chiama l'agenzia e mi comunica che il proprietario ha accettato la mia proposta, e devo solo attendere che il consulente mi faccia la pratica per il mutuo.

A distanza di 15 gg mi chiama il broker (che è lo stesso proprietario dell'agenzia immobiliare)e mi comunica che ha sbagliato l'importo del mutuo quindi è stato approvato ma dobbiamo rimandare indietro la pratica e integrare l'importo che avevamo chiesto, la cosa si allunga un po e mi dice che c'è la possibilità che le atre proposte (accettate entrambe) ci passino avanti .

Oggi mi chiama mi dice che il mutuo è passato per l'importo giusto ma dobbiamo ripiegare sulla prima casa che avevamo scartato perchè quella nostra è stata assegnata alla coppia che aveva proposto 140 e

l'altra si è liberata perchè alla fine non è passato il mutuo di nessuno dei 3 acquirenti e se faccio la proposta a 140 me la aggiudico io che ho il mutuo già pronto.

Ora, chiedo a voi esperti in materia, tutto questo giro di proposte tutte accettate e questo disguido sul mutuo per farmi perdere l'immobile e farlo aggiudicare a quello dei 140 non vi sembra tutto un affare organizzato?

Sopratutto, possono essere accettate tre proposte per lo stesso immobile?

Grazie 1000 a chi mi voglia dedicare 5 minuti per cercare una soluzione.

