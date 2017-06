Se non le pagate come fa l'amministratore a pagare fornitori,dipendenti e manutenzioni?

Credo che tecnicamente non possa fare i decreti ingiuntivi per le somme a conguaglio,non essendo stato approvato il consuntivo,ma ,a meno di contrasti con l'amministratore per spese pazze,prima o poi andranno pagate.

Se convocherà a breve una nuova assemblea cercate di essere presenti e farvi dare le deleghe da chi non viene;non votare i consuntivi e i preventivi forse è un sistema per non pagare,ma poi il condominio va a rotoli.

