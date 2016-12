Buongiorno,

Dobbiamo dare in locazione un appartamento per il quale, vi era un usufrutto al 50% tra due genitori, con nuda proprietà della figlia.

Adesso, alla morte del padre, risulta 50% in piena proprietà alla figlia e 50% in usufrutto alla madre.

Dalla visura catastale risulta ancora la situazione pre morte del genitore.

Come consigliate intestare il contratto di locazione: solo alla madre oppure cointestato tra madre e figlia?



Grazie in anticipo del supporto.

Saluti

