Mi e' stato comunicato dall'amministratore del condominio dove avevo un appartamento che c'e' un credito a mio favore ma i nuovi proprietari dicono che abbiamo fatto un accordo per cui spetta a loro.ora al rogito ricordo che il notaio aveva parlato di soldi che se non espressamente specificato nell'atto sarebbero andati ai nuovi proprietari ma penso fosse riferito alle detrazioni per lavori straordinari(che non ho chiesto e sinceramente questa cosa l'ho saputa al momento del rogito)

Quindi il credito in questione spetta a me(sono soldi in piu' che ho pagato per le spese ordinarie)o ai nuovi proprietari???

