Buongiorno a tutti,

ho acquistato una casa. A settembre abbiamo firmato la proposta d'acquisto, ad ottobre sono andata a compromesso e il prossimo giugno andrò a rogito.

In questi giorni il venditore mi ha presentato una lista di cose che vorrebbe farmi pagare in più (e a cifre esorbitanti) rispetto al valore stabilito a compromesso.

Nella lista di cose compaiono:

- impianto di irrigazione

- pozzo comprensivo di pompa

- predisposizione dell'impianto d'allarme (predisposizione... la centralina manca)

- la siepe

- le piante (compreso un ulivo)

- tendoni parasole

- zanzariere

... e tante altre cose che non vi sto ad elencare.

Dopo aver firmato la proposta di acquisto, ma prima del compromesso, mi hanno detto a voce che avrebbero tolto i tendoni parasole, le piante e il vetro della doccia.

Sul compromesso non c'è scritto nulla.

La normativa (articolo 1477) dice "

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita"

Tutte le cose che vi ho elencato non sono accessori?

Come giorno di vendita si intende il giorno in cui è stata firmata la proposta d'acquisto, il compromesso o il rogito?

Può portarmi via tutte quelle cose se io non sono disposta a pagarle? O meglio... non è che non sono disposta a pagarle... pensavo di averle incluse nel prezzo della casa stabilito a monte.

Se mi tolgono l'impianto di irrigazione molto probabilmente mi rovinano anche il giardino. Possono farlo?

E il pozzo, possono riempirlo di terra? Cosa possono fare?

L'agenzia che si occupa della mia compravendita dice che è assurdo ma che loro lo possono fare.

