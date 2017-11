Buongiorno per motivi di spazio ho bisogno di acquistare una seconda casa ed ho intenzione di affittare quella nel quale sto vivendo

La mia attuale casa è di proprietà (senza mutuo) ed ha un valore di circa 250000€

La casa che vorrei acquistare e in vendita a 350000€ ma ha un valore di mercato di circa 280000€

Mi domandavo se fosse possibile chiedere un mutuo di circa 330000 per far fronte anche a spese notarili e agenzia

Grazie a chi mi risponderà

