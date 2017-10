anche se gli immobili sono nello stesso comune , la condizione per godere delle agevolazioni prima casa sul nuovo acquisto è vendere la vecchia proprietà entro un anno dalla firma del rogito del nuovo immobile, altrimenti alla scadenza in caso di non vendita del vecchio immobile si autocertifica presso l'ADE la volontà di regolarizzare pagando le imposte come seconda casa sull'ultimo acquisto effettuato.

( Bisogna anche mettere in conto il credito d'imposta che magari va usato al nuovo acquisto, ma in caso di non vendita del vecchio immobile entro l'anno, il creito d'imposta rimane sulla prima abitazione ) .

