Salve a tutti,ho un dubbio per quanto riguarda un immobile ereditato dopo il decesso dei genitori.Gli eredi siamo io e mia sorella , da premettere che ancora la successione non è stata fatta, ma lei è andata al sindacato per informarsi per la successione. Loro gli hanno detto che , facendo la successione , lºimmobile lo possiamo vendere dopo 5 anni , ma non capisco il perche' , se sia io che mia sorella siamo già proprietari dell'appartamento dove viviamo,quindi nell'immobile che abbiamo ereditato non possiamo usufruire dello sconto come prima casa ,dato che ci risulta come seconda casa, e credo nella mia ignoranza che potrebbe vendere subito dopo la successine paganda il 3% del valore catastale. ma non vorrei che il caf gli abbia detto così perché lei la vorrebbe affittare con un contratto gratuito a sua figlia.

