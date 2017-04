Loro hanno fatto periziare la casa per 235000 per arrivare al 80% il problema che io non sapevo di questo cambiamento di cifre l'ho scoperto stamane in banca.

Mi hanno anche già fatto pagare sia l'imposta di registro sia l'acconto al proprietario che l'agenzia. Se io ora non voglio andare avanti visto le cose poco chiare posso farmi ridare tutto?

Non voglio rimetterci ma non voglio nemmeno finire in cose poco pulite

