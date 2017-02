non mi risulta che il comodato debba essere rinnovato ogni tre anni, questo almeno per gli immobili, non so se per i terreni sussistano altre regole.

Se lo registri sei a posto, se non lo registri scarichi

il modulo da internet e scegli due testimoni giovani, meglio essere previdenti, il tempo passa

e spesso i problemi vengono fuori dopo decenni

Clicca per allargare...