Sto valutando diversi appartamenti in una zona di mio interesse, ho anche un perito che mi aiuta nella valutazione e documentazione, bene ho trovato un appartamento molto grande 160mq al primo piano in zona ben servita che può fare al caso mio, richiesta 165000€ ma l'immobile necessità di una ristrutturazione quasi totale. Ho proposto verbalmente all' agente immobiliare 120000€, l' agente mi ha completamente snobbato riferendo che questo importo nemmeno lo propone ai venditori, degli eredi a quanto dice, come continuare la trattativa? Passo a 130000/140000€ per accaparrarmi la casa? L'immobile ha una parete da sanare e l' agente mi ha detto che lo farà sanare prima della vendita. Quali consigli anche per la stesura del preliminare considerando che farò mutuo e solo il20% in contanti? Grazie per i vostri preziosi consigli.

