Secondo me finora ti sei mosso bene.

Inoltre hai il vantaggio di sapere che avevano già accettato 218000 €.

Loro non sanno che tu sai, ma tu sai che non sanno.

Ti trovi in una posizione di vantaggio come potere contrattuale.

Salvo per il finanziamento che tu stesso devi richiedere.

Alla luce di tutto ciò, fossi in te offrirei al max. 210/215000 €, vincolando naturalmente a tua volta la proposta/preliminare all'ottenimento del mutuo.

