Sono interessato ad un appartamento, 160mq , richiesta 160000€, da ristrutturare, zona ben servita e di.mio interesse. All' agente immobiliare ho fatto una proposta verbalmente di 120000€, lo stesso ha declinato ritenendola inaccettabile perché troppo bassa. Ora mi dice che questo immobile è in trattativa, in questi casi io potenziale acquirente posso fare una proposta di prezzo più alta, non sapendo però qual è il.prezzo attualmente in trattativa? L' agente immobiliare può prendere più offerte? È una pratica commercialmente e legalmente valida?

