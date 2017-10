L'incarico è valido anche se firmato da un solo proprietario, il quale con la firma si è assunto ogni responsabilità in merito all'atto compiuto.



Assurda invece l'affermazione che l'incarico sia registrato (infatti non si registra).

Assurdo è l'affermazione secondo la quale bisogna andare da un notaio per sciogliere l'incarico.

Assurda è la richiesta di sapere chi metterai in casa.

