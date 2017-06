Problema di muffa. Sono inquilina di un appartamento ammobiliato, in affitto con contratto 4 anni. Sono tre anni che vivo in questo appartamento, ma per amicizia con il proprietario non mi sono mai permessa di avanzargli problemi..quindi mi sono tenuta la muffa in camera da letto a nemmeno 50 centimetri di distanza dal lato in cui dormo, muffa che va' dal basso all'alto e dall'alto del soffitto verso il basso.Quando ho preso questa casa ammobiliata in affitto, non c erano macchie di muffa, beh certo avranno pulito prima di affittare.Comunque c'e muffa dietro l'armadio, sui vetri delle porte finestre che condensano facendo cadere l'acqua sul pavimento e ogni mattina devo star lilì a pulire.Ora si sa' che un abiente con muffa di per se' non è un ambiente sano e c'è qualche problema nella struttura,ma in una camera da letto dove si dorme,di nemmeno 3metri per 2 peraltro????Imbiancare,pulire o far arieggiare non serve a nulla tanto si riforma.Quando parlai di questo problema al propriteato mi disse di provare ad aprire la finestra. Ma di inverno a 2 gradi con che coraggio lascio aperte le finestre di una stanza che di per sé è già gelida perche' non ci batte mai il sole??? 10 minuti per arieggiare ma poi?? Ora dato che il proprietario non mi fa passare mai nulla, non mi fa tenere nemmeno un cane anche se nel contratto si è dimenticato di scriverlo e anche se "amici amici" ma poi quando si tratta di soldi non ti guarda in faccia, ho deciso di prendere provvedimenti. Dunque il mio contratto scade ad aprile 2018, ma onestamente vorrei uscire prima di un'altro inverno gelido del Piemonte e mi sono informata che bisognerebbe fare una bonifica all appartamento perché evidentemente costruito con materiali scadenti, senza contare che sotto questa camera da letto c'e' pure un seminterrato ad aggravare la situazione muffa. Ora,considerando che conosco il proprietario, che non farebbe mai una bonifica ma si limiterebbe a tinteggiare lo sporco perché tanto non ci deve vivere lui, non avrebbe senso cercare un accordo senza chiamare il perito, perche' la casa va' bonificata assolutamente e nel periodo di bonifica io non posso viverci dentro quindi devo andare via e non voglio trovare nessun accordo che non sia il lasciare l'appartamento in tempi immediati senza pagare i 6 mesi di recesso. Quindi se chiamo un perito dell'Asl che accerta che la casa deve essere bonificata, posso mandare disdetta immediata correlando le dovute documentazioni con tanto di immagini e uscire nel mese stesso dall'appartamento?senza pagare i 6 mesi di disdetta??? Attendo informazioni di qualche esperto in materia .Grazie mille

