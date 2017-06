Salve,

Lunedì dovrei rogitare per l'acquisto di un alloggio che da preliminare avrebbe dovuto essere "libero da cose e persone al momento del rogito".... Causa imprevisto (grave malore di un famigliare del venditore che vive nell'alloggio), l'immobile non è stato ancora liberato...e io ho notaio e banca prenotati per lunedì. Ora l'agenzia mi sconsiglia di spostare la data del rogito, e mi invita a rogitare lunedi inserendo un termine ultimo per liberare i locali ed in caso di inadempienza prevedere una penalità. Il mio timore é quello di acquistare una casa e non averne il possesso.... Cosa mi consigliate?? Grazie

Clicca per allargare...