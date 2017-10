Salve,



Vi ringrazio molto per gli interventi innanzitutto. L'immobile lo sto acquistando ad uso investimento quindi la persona occupante pagherà un affitto con il quale andrò a pagare il mutuo.



Il notaio ha commesso probabilmente una leggerezza nello scrivere quel paragrafo dando adito a interpretazioni. Sto accettando la svalutazione perché si tratta di poche migliaia di euro e di contro dovrei ricominciare con una nuova banca rischiando ormai fortemente di andare oltre i tempi previsti per il rogito, anche se la proprietà si è resa disponibile ad una piccola proroga.



Quello che mi risulta strano è che la banca (Deutsche) abbia fatto storie su questa condizione dell'appartamento (facendo perdere tantissimo tempo).



Nella vostra esperienza, se la banca settimana prossima decidesse di non erogare il mutuo che diritti ho di rivalermi per il tempo perso?



Mi sembra ci siano dati evidenti che la banca era a conoscenza già di questa situazione mesi e mesi fa alla consegna del preliminare. Se perdo l'anticipo perché non riesco ad avere un nuovo mutuo nei tempi che diritto ho?



Vi ringrazio molto per qualsiasi consiglio possiate darmi

Cordiali Saluti

Francesco

