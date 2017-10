Dai vostri commenti capisco che siete tutti agenti... Cercate il marcio in qualsiasi cosa... Mah..

Comunque giusto per chiarire, io non sono andato dall'agenzia dicendomi trovami casa, ho trovato un annuncio su internet e ci siamo trovati all'indirizzo dell'abitazione per visionare la casa. Quindi questa famosa provvigione guadagnata non vedo dove se la merita visto che non è stato in grado neanche di diminuire il prezzo..

Inoltre lato proprietario della casa, non ha fatto niente di sbagliato, in quanto lui in primis aveva l'annuncio di vendita da privato, l'agente ha visto il post, è ha chiesto se poteva provare a vendergli la casa, quindi non capisco tutti questi messaggi senza senso...

