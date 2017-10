non la voglio obbligare, ma solo farla ragionare. Sono d'accordo con la proprietaria sul discorso che prima di cercare casa si deve andare in banca e chiedere quando possono ricevere in base al proprio reddito. Però deve capire che non si può intascare 2.500,00 euro solo per avere aspettato 20 giorni perché se il mutuo va ha buon fine vende la casa, alla fine sono solo 20 giorni...

Clicca per allargare...