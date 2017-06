Un articolo dice che è permesso mettere fiori che sporgono e quindi necessariamente con caduta di petali solo se i vasi si affacciano su una strada demaniale su un cortile interno e non su una proprietá privata. Anche lo sgocciolio delle stesse viene regolamentato sia da regolamenti condominiali che dal codice civile. In caso di contenziosi di lieve entitá si potrá ricorrere al giudice di pace in caso di danni gravi esempio macchiatura indelebile di un tendone o bruciatura unico passo è la giustizia ordinaria. Se quantificato e documentato il danno può essere risarcito.

