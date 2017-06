La problematica è che un lastrico solare (se è accatastato) normalmente lo è in una categoria catastale che non consente di essere considerata ai fini fiscali pertinenza dell'abitazione principale.

Questo significa che per il lastrico :

-non potrai usufruire di agevolazioni fiscali come prima casa all'atto di acquisto,

-pagherai le imposte (IMU ,IRPEF etc.) non essendo prima casa

-non potrà essere compreso nel mutuo prima casa

Tutto ciò incide in funzione di quanto è stato calcolato il valore del lastrico nell'acquisto.

