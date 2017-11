Non so se ho compreso pienamente.



Avete sottoscritto una proposta d'acquisto che prevede una penale in favore dell'agenzia nel caso di ripensamento di una delle parti?



Secondo il mio punto di vista si tratterebbe di una clausola priva di valore e altamente vessatoria perchè legherebbe ad un contratto tra due parti (acquirente e venditore) un'obbligazione nei confronti di un terzo (agenzia immobiliare).



Esiste una clausola penale sull'incarico di mediazione firmato dal venditore

che prevede un determinato esborso in caso di ripensamento?



Ammettendone pure la validità, avrebbe effetto solo per le parti di quel particolare contratto che sono l'agente immobiliare ed il venditore.

