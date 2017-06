L'obbligo di registrazione del preliminare c'è sempre e in ogni caso e va fatto entro 20 giorni dalla stipula, pagando: quota fissa e quota in percentuale alla caparra scambiata tra le parti, oltre ai bolli.



L'agente può averti suggerito di non regsitrarlo perchè la stipula è prevista entro il termine dei 20 giorni dal compromesso, con l'intento di farvi risparmiare quasi € 300,00, ciò nonostante il preliminare andrebbe comunque registrato.



Se decidete di seguire il suggerimento dell'agente, consiglierei di non incassare la caparra ricevuta e di non farla figurare sul rogito, ovvero di far figurare il pagamento dell'intero importo in quella data.

Ovviamente dovranno sparire tutte le copie del preliminare.