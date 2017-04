il problema è di lana caprina..... a volte gli agenti assumono incarichi anche in forma verbale, la legge lo permette, i proprietari a volte non consegnano i documenti che l'agente dovrebbe possedere, a volte l'agente immobiliare propone gli immobili anche così in verbale e senza documenti...... tutto ciò si riverbera su chi compra. senza considerare il fatto che fornire documenti per un acquisto sicuro espone l'agente ad essere "scavalcato" soprattutto se sta commercializzando un immobile senza incarico, tutto ciò si riverbera inevitabilmente sull'acquirente serio che dall'agente immobiliare si aspetta un servizio eccellente.



la soluzione? non lavorare mai senza incarico scritto, e se la legge ci aiutasse a cambiare questo costume italico non sarebbe male.



il mio consiglio, in queste situazioni, è quello di non comprare con superficialità i rischi sono alti

