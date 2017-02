Buonasera. Una trentina di anni fa é stata venduta una casa ad una persona.

Hanno fatto il compromesso. Poiché non vi era tempo di aspettare per fare l'atto,

hanno fatto all'acquirente una procura legale. Lui poteva fare l'atto senza la loro presenza.

Ora dopo una trentina d'anni si é saputo che quell'atto non é mai stato fatto.

Al cadasto la casa risulta ancora a nome del venditore e la moglie.

Nel frattempo l'acquirente é morto da anni. La casa é passata ai figli, nel senso che ci abitano dentro.

La mia domanda é:

Quella casa é ancora del venditore a tutti gli effetti?

Chi ci abita deve lasciare la casa?

Se si esige questo, per via legale o meno, cosa si dovrebbe rimborsare agli occupanti la casa ? Il prezzo che che hanno allora pagato?

tasse? Luce, acque e resto di questi anni? Oppure non si puo pretendere piu nulla e

la casa é comunque degli eredi della persona che a suo tempo non ha stipulato l'atto e che occupano la casa?

Grazie

satriano

