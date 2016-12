Ciao Ludovica, certo ed è per questo che ho detto di segnare una quota che sia prossima alla realtà, da una parte per l'ADT e dall'altra per ogni contestazione varia. Inoltre, il fratello avendo ricevuto la sua parte, non ha nulla a pretendere, perchè la sua quota l'ha già ricevuta e sicuramente risulta da qualche documento, in caso contrario, il tuo dubbio, non fa una piega e d il passaggio di proprietà oneroso risolve il problema.

Clicca per allargare...