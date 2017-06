Il contratto si conclude proprio quando il proponente viene informato dell'avvenuta accettazione di una proposta priva di clausole sospensive, indipendentemente che si faccia o meno il rogito, l'agenzia va pagata se avviene quanto sopra (anche in un momento successivo se non altro per eleganza formale), salvo che l'atto non venga stipulato proprio per colpa dell'agenzia. Questa agenzia ha una formula di pagamento inusuale, io come molti prendo tutto al secondo preliminare, il cosi detto compromesso, dando così tempo alle parti di fare (con me o con notai di fiducia o altri professionisti) tutte le verifiche che riterranno opportune oltre quelle già fatte da noi, stessa sorte per la prima caparra, resta in deposito da noi fino a quel momento. Quindi modo di agire strano ma legale per quella agenzia.

