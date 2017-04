Buonasera, ho da porvi una domanda.

Due settimane fa ho individuato una casa e fatto una proposta d'acquisto attraverso un agenzia con la quale il venditore ha un contratto in esclusiva.

Ieri ci siamo incontrati con la signora (e il suo geometra) per parlare su alcune questioni riguardanti la casa.

Siamo convenuti entrambi che non si vuole più portare avanti l'affare (entro fine maggio avevamo il compromesso) chi per un motivo chi per un altro...quindi la parte venditrice è disposta a ridarmi l'assegno gia versato a titolo di caparra e finirla li. La mia domanda è : ci possono essere degli strascichi o penali con l'agenzia? e quest'ultima può rivalersi di qualche penale o quant'altro?



grazie.



Sulla proposta firmata da entrambe le parti c'e' scritto che l'acquirente si obbliga di corrispondere all'agenzia la provvigione del 3 % al momento dell'avvenuta conoscenza da parte del proponente dell'accettazione del venditore entro il 30 maggio....(ovvero al preliminare)..ma se il preliminare non si fa più? spero che qualcuno mi sappia rispondere..vorrei (e anche il venditore) uscirne incolumi da questa situazione...ma più che altro io sono quello che rischia dato che la parte venditrice non doveva nessuna provvigione alla agenzia...

