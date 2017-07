Salve a tutti, vi scrivo per un problema non da poco che sto riscontrando con un appartamento per cui vorrei fare una proposta di acquisto. Sono andata a vederlo due volte e ho richiesto all'Agenzia i documenti (visura, planimetrie, spese condominiali, ecc.) per poter valutarlo correttamente prima di fare il passo. I documenti sono arrivati, ma non tutti e con il contagocce, dopo vari solleciti. La situazione risulta però ingarbugliata. L'appartamento in vendita attualmente non è accatastato separatamente, ma deve essere diviso da un'appartamento più grande, di cui ora fa parte. Al di là di questo cercando in rete mi sono ritrovata che lo stesso appartamento è proposto da due agenzie immobiliari (questo è normale), non mi pare normale però che la mia agenzia nell'annuncio dica che è 75 mq, l'altra 65 mq. In più, l'agenzia dice di non avere una pianta quotata ( e come ha calcolato la superficie?) e io ho cercato di ricavare le misure ri-scalando quella catastale, aiutandomi anche con le foto fatte e le dimensioni delle piastrelle, mi viene che la calpestabile sia verosimilmente 45 mq più 3mq di balcone. Va bene che vadano aggiunti i muri perimetrali e la cantina, ma non ci sono posti auto, nè giardino o cose simili e arrivare a 65 mi pare dura, ancora di più a 75. Come mi devo comportare con l'Agenzia, insisto nel chiedere informazioni o è meglio che lasci perdere?

Grazie

D.

