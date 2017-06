Buongiorno,

gentilmente volevo chiedere un aiuto per capire come comportarmi.



Ho visionato per la prima volta l' appartamento da solo direttamente dal proprietario perchè ero venuto a conoscenza che l avrebbe messo in vendita ed ero curioso di sapere come era per capire se mi interessava. a distanza di qualche mese decisi con mia moglie di andare a visionare nuovamente l' appartamento che mi interessava con una prima agenzia A in modo tale da farci aiutare burocraticamente dove ho formulato regolare proposta di acquisto che è stata poi rifiutata dal venditore perchè troppo bassa.



Successivamente a distanza di tempo visiono l' appartamento con un altra agenzia B dato che

un giorno passando davanti all' agenzia B scambiando due chiacchere con il titolare quest' ultimo mi faceva presente che conosceva il proprietario e mi avrebbe proposto di visionare l appartamento ( lui non aveva nessun mandato scritto da parte del proprietario ma credo solo verbale) ; quindi ho accettato ho firmato il modulo di presa visione dell appartamento, sono andato a rivederlo e ho formulato anche qui regolare proposta ed è stata regolarmente rifiutata dal venditore perche' anche qui tropo bassa.



Ora, dato che a mio avviso le due agenzie non erano in alcun modo competenti, non sono state in grado di farmi concludere la trattativa per svariati motivi ( provvigioni altissime) e nessuna azione intrapresa da parte te loro a mio favore per cercare di farmi concludere l affare magari insistendo con il prezzo o altre tipi di azioni che dovrebbero portare avanti per loro esperienza e competenza , e quindi ho preso accordi direttamente con il proprietario negoziando il prezzo e alla fine ho acquistato la casa senza agenzie.



Ovviamente l' agenzia A quando ha scoperto che avevo comprato la casa mi ha chiesto subito la provvigione e io dopo aver rifiutato alla fine per non aver problemi e resomi conto comunque di non essermi comportato correttamente ho pagato la provvigione con un accordo bonario sotto forma di penale alla agenzia A e cosi' anche ha fatto il venditore della appartamento.



Ora, detto questo la cosa per cui rimango allibito è che l' agenzia B mi chiede anch'essa la provvigione che Le spetta. Devo pagare anche l' agenzia B? Mi sembra di aver già pagato il mio "errore" concedendo la provvigione a chi mi ha fatto conoscere l appartamento ( anche se non proprio vero dato che l ho visto la prima volta da solo) e messo in relazione con il proprietario ma la seconda agenzia B alla fine non ha fatto niente se non farmi vedere un appartamento già visto e solo per questo io devo pagare anche il 3% a loro ??? Cavoli va bene tutto ma non credo che se io vado a vedere 10 agenzie e tutte mi fanno vedere l' appartamento devo dare 10 provvigioni ( che sono miliardario? ) ripeto per non andare in causa ho comunque pagato la prima agenzia che mi ha messo in contatto col proprietario ma or anche la seconda mi vuole fare causa perchè secondo loro non erano a conoscenza che io avessi visto la casa con una prima agenzia. Sono veramente preoccupato e spaventato



grazie mille per i vostri preziosi chiarimenti

anticipatamente

