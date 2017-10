Buongiorno , mi è stato proposto di acquistare un preliminare stipulato con un curatore di eredità vacante.

essendo io ignorante in materia mi sono consultata con un avvocato per capire cosa comportava l'operazione. L' avvocato che ho consultato si è dichiarato assolutamente contrario , in quanto dice che essendo il beneficiario della vendita lo stato ed essendoci una autorizzazione alla vendita da parte del tribunale , qualsiasi introito legato alla compravendita deve essere versato allo stato. Quindi secondo lui non è 'legale' il fatto che io acquisti il preliminare dal soggetto che lo ha stipulato.



L'avvocato della persona che mi venderebbe il preliminare dice che non è assolutamente vero , che il suo assistito ha diritto di vendere il preliminare come vuole.



Mi sapreste dire se nell'acquistare il preliminare in questa condizione faccio una cosa 'illegale' o impugnabile o passibile di qualche sanzione ?

