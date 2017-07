L impianto di climatizzazione non funziona... faccio uscire un idraulico convinta sia un problema da poco ma mi dice che non è riparabile è completamente da sostituire, i bagni non sono utilizzabili (talmente pieni di calcare che non si aprono devono essere sostituiti) L impianto di allarme è privo di certificati e istruzioni, L impianto di irrigazione non funziona per metà giardino, la tettoia esterna non è stata ripristinata come dovuto e L impianto elettrico esterno tagliato e i camini non sono agibili.

