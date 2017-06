Buongiorno a tutti, vi spiego un po' cosa mi sta capitando.

Dopo un anno di ricerca, tra la giunga immobiliare con privati e agenzie, ho finalmente trovato un immobile tramite agenzia. Dopo un paio di visite all' appartamento ho deciso di sedermi a tavolino con l'agente cercando di capire come strutturare un'eventuale proposta e i costi a cui andavo incontro (è mio primo acquisto). Chiedendo info sulla sua provvigione lui mi dice che per immobili fino a 100000 (come nel mio caso) il suo corrispettivo sarebbe stato di 5000. Io un po' scettica li dico che mai mi sarei aspettato un 5%, ma lui di tutta risposta mi dice che non è da vedere in chiave percentuale ma è semplicemente una cifra in base al range del costo dell'immobile, al che son seguite altre mie rimostranze e lui si è semplicemente giustificato elencandomi le spese di gestione dell'Agenzia e il fatto che non prende soldi dal venditore ma solo da me. Ora mi rivolgo a voi esperti visto che internet non è stato esaustivo come speravo... E' una cosa possibile? La provvigione resta a discrezione dell'agente o è regolamentata da qualche norma?

Resta scontato che non avrei problemi a pagare il corrispettivo richiesto, è un professionista e a mio parere molto preparato, volevo solo capire se vedendo la ragazza giovane ed inesperta ha provato a spararla alta...

Saluti

