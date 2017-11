Buongiorno a tutti sono una nuova utente ed avrei bisogno di delucidazioni e chiarimenti.Incomincio dall'inizio cercando casa (in affitto) con giardino trovo questo annuncio su un sito internet molto importante... Nell'annuncio c'era la descrizione dell'immobile con annessa scritta "giardino" prendo appuntamento per visionare casa, l'appartamento si trova in una villa divisa in 5 unità dove gli atri "condomini" sono rispettivamente proprietario, figlia, padre del proprietario, ed il mio appartamento, (questa villa è circondata da un enorme e bellissimo giardino) durante la visita chiediamo più volte se si potesse usare il giardino è l'agente immobiliare ci risponde certo è ad uso di tutti l importante è che non vi mettiate qui a fare cene con amici.... Ieri sera il Genero del padrone di casa ci ha detto Chiaramente che noi il giardino non potevamo utilizzarlo nemmeno 10/15 minuti per far giocare il cane.....dicendo a mio marito di leggere il contratto ( sul contratto non si fa riferimento al giardino ma nemmeno c'è scritto che io non possa utilizzarlo.... oltretutto nemmeno è scritto che c'è un posto auto che invece noi abbiamo) quindi chiamo l agenzia per spiegazioni... L agente immobiliare mi risponde che sul contratto non c'è scritto quindi non si deve utilizzare ( il tutto in modo scortese ed arrogante), ed io faccio presente che nell'annuncio è nelle visita mi era stato detto che si potesse utilizzare....ho parlato anche con il padrone di casa ( con il quale ho ottimi rapporti) dicendomi che loro avevano detto all'agenzia che il giardino non era usufruibile...io con lui ho detto che se lo avessi saputo non mi sarei mai permessa di andarci ma soprattutto molto probabilmente non l'avrei nemmeno affittata.Vorrei chiedere a voi come dovrei comportarmi con l agente immobiliare....agendo anche per vie legali? Vedi l'allegato 15021